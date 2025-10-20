Va fi primul duel din istorie între FCSB și Bologna. După primele două runde, formația lui Charalambous ocupă locul 24 în clasamentul general Europa League, cu o victorie (1-0 la Go Ahead Eagles) și o înfrângere (0-2 cu Young Boys). Bologna este pe locul 27, cu un punct obținut după egalul 1-1 cu Freiburg.
Potrivit Transfermarkt, lotul FCSB este evaluat la 48,43 milioane de euro, în timp ce Bologna are o cotă totală de 272,8 milioane de euro.
Gigi Becali a confirmat un titular pentru meciul cu Bologna: „O să joace!”
Înaintea confruntării din Italia, Gigi Becali a dezvăluit pentru Sport.ro că Denis Alibec va fi titular împotriva formației din Serie A.
Scurt și la obiect, omul cu bani din fruntea roș-albaștrilor a spus: „Denis Alibec o să joace, da. Să-l vedem joi!”.
Alibec a adunat 10 meciuri și o pasă decisivă în acest sezon. În ofensivă Charalambous mai poate conta și pe Daniel Bîrligea, golgheterul echipei, dar și pe Mamadou Thiam, atacantul senegalo-francez adus în această vară.
Programul FCSB în Europa League:
- Go Ahead Eagles – FCSB 0-1
- FCSB – Young Boys 0-2
- FCSB – Bologna (23 octombrie, 19:45)
- Basel – FCSB (6 noiembrie, 19:45)
- Steaua Roșie – FCSB (27 noiembrie, 22:00)
- FCSB – Feyenoord (11 decembrie, 22:00)
- Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026, 22:00)
- FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026, 22:00)