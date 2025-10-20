În vârstă de 50 de ani, acesta a acceptat rolul pe o perioadă iniţială de scurtă durată, în încercarea de a ajuta Suedia în campania sa şovăitoare de calificare la Cupa Mondială.



„Sunt foarte onorat de această misiune, dar şi incredibil de inspirat. Suedia are jucători fantastici care evoluează în cele mai bune ligi din lume în timpul săptămânii. Sarcina mea va fi să creez condiţiile necesare pentru ca noi, ca echipă, să evoluăm la cel mai înalt nivel şi să ducem Suedia la Cupa Mondială de anul viitor”, a declarat el.

Suedia era în căutarea unui nou antrenor principal de la demiterea lui Jon Dahl Tomasson, după înfrângerea cu 1-0 în faţa Kosovo, pe 13 octombrie, rezultat care a făcut imposibilă calificarea automată din grupă.



Cu toate acestea, Suedia ar putea ajunge în baraje chiar şi fără să termine în primele două locuri din Grupa B, datorită succesului din Liga Naţiunilor 2024-25, unde a terminat pe primul loc în grupă.



Potter a fost demis de West Ham la sfârşitul lunii septembrie, după un început de sezon dezamăgitor.



Graham Potter are o imagine pozitivă în Suedia, după ce a obţinut trei promovări în patru sezoane la Ostersund, ducându-i din divizia a patra în prima ligă, câştigând totodată şi o cupă naţională în 2017.



Potter a avut, de asemenea, perioade de succes la Brighton şi Swansea City înainte de a se alătura Chelsea în 2022, dar a fost demis din funcţia sa de la Stamford Bridge după şapte luni.

news.ro

