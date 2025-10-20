Klopp l-a ignorat pe Prunea, dar a numit starul de la Liverpool: „Incredibil!“

Fostul manager al „cormoranilor“ a participat la un podcast savuros, în care a atins o gamă variată de subiecte fotbalistice.

Jurgen Klopp (58 de ani) n-are timp de Florin Prunea (57 de ani), despre care, probabil, a auzit acum câteva zile, în premieră, când presa internațională a explodat după un atac al românului la adresa unui manager legendar.

Declarațiile lui Prunea l-au lăsat însă rece pe Klopp. Pentru că acum, când a acordat un amplu interviu, în cadrul podcastului „The Diary of a CEO“, neamțul a ignorat total acest scandal. Ceea ce nu e tocmai surprinzător, având în vedere că, totuși, Klopp are alte ținte în viață decât să aibă un dialog de la distanță cu... Prunea.

Klopp, laude pentru Wirtz și Ekitike

Așa cum era de așteptat, discuția cu Klopp s-a legat, în primul rând, de Liverpool. Adică, echipa pe care a pregătit-o neamțul, între 2015 și 2024, și cu care a cucerit opt trofee. La ora actuală însă, campioana Angliei a ajuns la trei eșecuri succesive, în Premier League, motiv pentru care a căzut pe 4 în clasament.

Și, totuși, Klopp nu-și face griji pentru viitorul „cormoranilor“.

Nu trebuie să vă faceţi griji pentru Liverpool, va fi bine. Au adus un atacant incredibil, pe Florian Wirtz. Vă veţi înghiţi cu toţii cuvintele dacă folosiţi cuvinte greşite. Este un talent incredibil. Hugo Ekitike este, de asemenea, un jucător incredibil. Este o echipă foarte bună, bine legată“, a spus Klopp, potrivit Agerpres.

Răspuns la cea mai delicată întrebare: revine la Livepool?

În continuarea dialogului, Klopp a atins și subiectul unei eventuale reveniri, în viitor, pe banca lui Liverpool.

Am 58 de ani, asta înseamnă că aş putea lua decizia în câţiva ani, nu ştiu. Trebuie să iau decizia astăzi? Atunci nu voi mai antrena. Dar slavă Domnului, nu trebuie să fac asta. Pot doar să văd ce-mi rezervă viitorul. Îmi place ceea ce fac acum. Nu-mi lipseşte antrenoratul, nu-mi lipseşte să stau în ploaie două ore şi jumătate sau trei, nu-mi lipseşte să merg la conferinţe de presă de trei sau patru ori pe săptămână sau să am 10-12 interviuri pe săptămână. Nu-mi lipseşte vestiarul ca vestiar, dar să stau într-un restaurant cu jucătorii şi să am o discuţie plăcută, este agreabil. Încă mai am în urechi râsul lui Virgil (n.r. – Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool), de exemplu“, a spus Klopp.

Mișcat profund de moartea lui Diogo Jota

Neamțul de 58 de ani a comentat și moartea fostului său elev de la Liverpool, Diogo Jota, cel care s-a prăpădit, în vară, după un cumplit accident de mașină.

Cum înlocuieşti pe cineva ca Diogo? Nu este vorba despre jucătorul însuşi, ci despre omul care a fost. Nu-mi pot imagina vestiarul fără el, este atât de greu. Încă nu pot vorbi corect despre asta. A fost un şoc incredibil şi pentru toţi băieţii. Nimeni de la Liverpool nu va folosi vreodată asta ca o scuză, dar asta este situaţia. Intri într-un vestiar în care el era omniprezent. A face faţă acestui lucru la nivel personal nu este uşor. Imposibil“, a spus Klopp.

