Klopp l-a ignorat pe Prunea, dar a numit starul de la Liverpool: „Incredibil!“

Jurgen Klopp (58 de ani) n-are timp de Florin Prunea (57 de ani), despre care, probabil, a auzit acum câteva zile, în premieră, când presa internațională a explodat după un atac al românului la adresa unui manager legendar.

Declarațiile lui Prunea l-au lăsat însă rece pe Klopp. Pentru că acum, când a acordat un amplu interviu, în cadrul podcastului „The Diary of a CEO“, neamțul a ignorat total acest scandal. Ceea ce nu e tocmai surprinzător, având în vedere că, totuși, Klopp are alte ținte în viață decât să aibă un dialog de la distanță cu... Prunea.

Klopp, laude pentru Wirtz și Ekitike

Așa cum era de așteptat, discuția cu Klopp s-a legat, în primul rând, de Liverpool. Adică, echipa pe care a pregătit-o neamțul, între 2015 și 2024, și cu care a cucerit opt trofee. La ora actuală însă, campioana Angliei a ajuns la trei eșecuri succesive, în Premier League, motiv pentru care a căzut pe 4 în clasament.

Și, totuși, Klopp nu-și face griji pentru viitorul „cormoranilor“.

„Nu trebuie să vă faceţi griji pentru Liverpool, va fi bine. Au adus un atacant incredibil, pe Florian Wirtz. Vă veţi înghiţi cu toţii cuvintele dacă folosiţi cuvinte greşite. Este un talent incredibil. Hugo Ekitike este, de asemenea, un jucător incredibil. Este o echipă foarte bună, bine legată“, a spus Klopp, potrivit Agerpres.

