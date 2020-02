"Gazonul a aratat foarte rau" Reactia lui Lopetegui dupa egalul cu CFR. Ce spune antrenorul

CFR a remizat, scor 1-1, pe teren propriu in meciul cu Sevilla, meci contand pentru mansa tur a saisprezecimilor din Europa League. Pentru campioana Romaniei a marcat Deac din lovitura de la 11 metri. Pentru Sevilla a marcat En-Nesyri, la primul sut pe poarta al spaniliolor in repriza a doua. Antrenorul Sevillei, Lopetegui, a declarat dupa meci ca echipa sa ar fi meritat victoria.

"Sunt multumit ca am reusit sa egalam. Meritam sa castigam meciul, dar au fost si anumite circumstante nefavorabile. Gazonul a aratat foarte rau. CFR s-a organizat foarte bine, e o echipa puternica, dar ne-am descurcat, am egalat si cred ca meritam sa castigam. Am facut o greseala si am primit un penalty la o faza care nu ameninta poarta noastra", a spus Lopetegui la Digisport.