"Dupa gol ne-am retras, dar nu am vrut noi!" Reactia lui Ciprian Deac dupa egalul cu spaniolii. Ce spune despre sansele CFR-ului

CFR a remizat in meciul cu Sevilla, scor 1-1. Ciprian Deac, marcatorul golului pentru CFR, crede ca Sevilla are prima sansa la calificare, dar ca romanii vor face tot posibilul pentru a reusi "o miniune". Desi penalty-ul din care a marcat a fost acordat cu ajutorul VAR, Deac nu crede ca tehnologia ar fi utila in Romania.

"Dupa gol ne-am retras, dar nu ca am vrut noi. Sevilla e o echipa mare care a impins jocul in terenul nostru si ne-a presat foarte mult. Cu putin noroc, puteam castiga. La penalty am avut emotii, dar am exersat in aceasta dimineata fazele fixe si am reusit sa marchez. Ei pornesc cu prima sansa la calificare. Ei au avut prima sansa si inainte de acest meci. Cred ca Sevilla poate castiga cometitia. In retur vom face tot posibiulul, noi nu avem nimic de pierdut. Nu stiu daca ar ajuta VAR-ul in Romania, eu am incredere in arbitrii de aici, m-am obisnuit fara VAR si cred ca fotbalul ar fi la fel. De maine ne vom gandi la meciul cu Craiova, va fi un meci greu, cu un public ostil, va trebui sa aratam ca suntem echipa de pe primul loc", a spus Deac la Digisport.