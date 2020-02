CFR Cluj crede in calificare pana la capat! Burca: "Mergem acolo sa facem o minune!"

CFR Cluj a remiza scor 1-1 cu Sevilla, in mansa tur a 16-imilor Europa League. Scorul a fost deschis de Deac dintr-un penalty acordat cu ajutorul sistemului VAR (min. 59), iar En Nesyri a egalat in minutul 82 dupa o faza bizara la poarta ardelenilor.

Andrei Burca spune ca este dezamagit de prestatia din aceasta seara, fiind de parere ca victoria ar fi fost rezultatul corect.

"Sunt foare suparat pentru ca nu am reusit sa tinem de rezultat si am luat gol dintr-o faza fixa. Suntem putin frustrati pentru ca nu am reusit sa castigam, dar am aratat ca prin determinate si munca am reusit sa rezistam in fata unor jucatori puternici, care joaca la nationalele lor.

La faza golului, am resping mingea, am iesit cu totii si asa a fost sa fie, asa a vrut Dumnezeu. Tin minte ca aici a venit Celtic, am facut 1-1 si nimeni nu ne dadea nicio sansa. Vom merge in Spania si ne vom da viata pe teren! Mergem sa facem o minune", a declarat Burca.

Burca a vorbit si despre sistemul VAR si e de parere ca acesta trebuie introdus si in Romania.

"VAR-ul este o solutie foarte buna! Daca celelalte tari l-au adoptat, trebuie sa-l adoptam si noi. Uitati, se joaca intr-o viteza prea mare si poate arbitrii nu au timp sa vada toate fazele", a spus Burca.