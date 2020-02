CFR CLUJ - SEVILLA, LIVE DE LA 19:55 | Duel de FOC pentru elevii lui Dan Petrescu! Va fi folosit arbitrajul video | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si Sevilla pe www.sport.ro, aplicatia SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

CFR Cluj porneste cu a doua sansa in saisprezecimile Europa League impotriva Sevillei lui Julen Lopetegui. Meciul se va disputa cu casa inchisa, dupa ce s-au vandut toate biletele disponibile: 15.200 de bilete.

Dan Petrescu are incredere in echipa sa inaintea duelului cu Sevilla, dupa ce a mai obtinut o victorie in fata ibericilor atunci cand o antrena pe Unirea Urziceni.

"S-a intamplat o data minunea, sper sa mai facem o minune. La Sevilla a mai ramas un jucator care a jucat cu noi cand eram la Urziceni, Jesus Navas. Cu munca si organizare am reusit sa castigam atunci. Favorita este clar Sevilla. Cunosc toti jucatorii, insa nu este suficient.

Trebuie sa avem un spirit de sacrificiu ca niciodata. Trebuie sa avem putin noroc. In doua meciuri am avut 7-8 ocazii si nu am dat gol. Sper sa tragem un sut si sa marcam de doua ori, iar Sevilla sa traga in bara, iar ce nu nimereste bara, sa apere Arlauskis", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Gazonul, principala problema



Ibericii se tem de starea gazonului de pe arena Dr. Constantin Radulescu, care la meciul cu Viitorul nu a aratat tocmai bine. La antrenamentul oficial al echipei, acestia au cerut sa fie pornite aspersoarele pentru a se antrena pe ud, deoarece se anunta ca va ploua la ora meciului.



VAR revine in Romania



Meciul din aceasta seara reprezinta un moment important pentru sportul romanesc deoarece arbitrajul video va fi utilizat pentru a doua oara, spre frica andaluzilor, care se tem de faptul ca din cauza faptului ca nu este folosit in Liga 1, totul ar putea fi un experiment si ar putea da gres.

Meciul din aceasta seara va fi condus de la centru de neamtul Deniz Aytekin, care va fi ajutat de Eduard Beitinger si Dominik Schaal. Patrick Ittrich este cel de-al patrulea oficial desemnat, iar in camera VAR se vor afla Daniel Siebert si asistentul sau, Bibiana Steinahus.

Echipele probabile



CFR Cluj: Arlauskis - Burca, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Hoban - Deac, Traore, Omrani



Sevilla: Vaclik - Navas, Diego Carlos, Kounde, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Ocampos, De Jong, Suso,