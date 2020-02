L-a bufnit rasul! :) Cum stau jucatorii Sevillei cu sexul si ce spune Lopetegui despre declaratiile lui Gigi Becali

Din articol Cuvinte de lauda la adresa lui Dan Petrescu

Sevilla primeste vizita CFR-ului in returul saisprezecimilor Europa League si Julen Lopetegui a comentat declaratiile lui Gigi Becali.

Julen Lopetegui a comentat declaratiile lui Gigi Becali in care spunea ca jucatorii sai nu dau randamentul potrivit din cauza ca fac prea mult sex. Gigi Becali mai spunea ca reteta succesului la CFR Cluj e ca jucatorii fac sex doar o data pe saptamana.

La conferinta de presa dinaintea meciului cu CFR, Lopetegui a inceput sa rada si a spus: "Imi e de ajuns ca trebuie sa ii controlez pe ai mei, dar sa ma uit la altii. Eu am incredere in jucatori, iar acest aspect face parte din viata lor intima."

Cuvinte de lauda la adresa lui Dan Petrescu

Lopetegui este convins ca va avea un meci dificil cu CFR Cluj si spune ca jucatorii echipei din Gruia sunt foarte buni, iar Dan Petrescu este un antrenor mare.

"Adversarul va avea pretentii mari de la acest meci, datorita jucatorilor foarte buni si a antrenorului mare, Dan Petrescu, care e liderul intregului proiect. Are idei foarte clare in privinta concurentei si tocmai din acest motiv a cucerit titlul in Romania.

Echipa Clujului este mult mai periculoasa in deplasare. CFR poate juca atat cu patru fundasi, cat si cu cinci fundasi, dar eu am pregatit partida. Suntem constienti de jocul bun pe care-l fac", a mai spus Lopetegui.

Returul dintre Sevilla si CFR Cluj va fi joi, ora 22:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro. Meciul din Gruia s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.