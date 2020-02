"Ma asteptam sa fie mai buni!" Cristi Manea, declaratii razboinice dupa primul meci ca titular la CFR! Ce a spus fundasul la finalul meciului cu Sevilla

Toate fazele meciului sunt aici.

CFR a remizat, scor 1-1, pe teren propriu in meciul cu Sevilla, meci contand pentru mansa tur a optimilor din Europa League. Pentru campioana Romaniei a marcat Deac din lovitura de la 11 metri, penalty acordat in ultima consultarii VAR de catre centralul partidei. Pentru Sevilla a marcat En-Nesyri, la primul sut pe poarta al spaniliolor in repriza a doua. La finalul partidei, Cristi Manea, la primul sau meci la CFR dupa ce a revenit sub comanda lui Dan Petrescu, a vorbit despre meci si spune ca vor da totul pentru a se califica.

"Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam, dar vom merge acolo si vom da totul. Normal ca e o frustrare, pentru ca au dat gol din nimic, trebuie sa luam ce am gresit din meciul acesta si sa nu se mai repete la ei acasa. Sunt bucuros ca am reusit sa imi ajut echipa, sper sa castigam campionatul si sa mergem ami departe in Europa League. Inainte de fiecare meci am o emotie pozitiva.



Toti ca echipa, cei de la Sevilla, sunt o echipa puternica cu experienta si jucatorii cu foarte mare calitate. Ma asteptam sa fie mult mai buni, dar noi ne-am ridicat la nivelul lor. Mergem acolo sa ne calificam. Dan Petrescu ne-a incurajat, era si el suparat ca am luat gol. Daca ne vedeam cu sacii in caruta luam 5. Am facut cu Jesus Navas, imi palce mult de el, joaca pe pozitia mea. Sunt dezamagit pentru ca puteam sa ii batem in aceasta seara", a declarat Manea la finalul partidei.