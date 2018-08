De la FCSB la Barcelona! Visul ascuns al omului adus de Becali vara asta

Albanezul Qaka a venit la FCSB ca sa ajunga la ... Barcelona!

Ca sa-l vada Barca, el trebuie sa ajunga in grupele Europa League. FCSB si Rudar se lupta la PRO TV, joi, la 21.30



Qaka are 23 de ani si a batut Europa in lung si-n lat inainte sa ajunga la FCSB. La doar 15 ani, el a debutat in campionatul Norvegiei. Cu FCSB vrea sa ajunga in grupele Europa League, ca sa prinda transferul vietii.

"Ar fi un dezastru daca nu ne-am califica in grupele Europa League. FCSB e o echipa mare", spune Qaka.

Fotbalistul preferat al lui Qaka nu e de la Barcelona, ci de la PSG.

"Imi place Marco Verratti, e scund ca mine si joaca pe aceeasi pozitie", a spus Qaka.

Daca trece de Rudar, joi, de la 21.30, la PRO TV, FCSB o poate intalni pe Hajduk Split.



"Am ceva prieteni acolo. Au fani multi, e un club mare", anunta Qaka.