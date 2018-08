Andrei Cristea, la FCSB? Stoican trimite sageti catre MM si Dica: "O sa-l vrea si ei dupa meciul direct!" Cand au loc negocierile

Poli Iasi e gata sa-l vanda pe Andrei Cristea la FCSB, insa doar in anumite conditii.

Gigi Becali a facut un anunt surprinzator dupa meciul cu Dinamo. Se gandeste sa-l aduca pe Andrei Cristea la FCSB, insa MM Stoica si Nicolae Dica se opun. Flavius Stoican anunta ca Poli Iasi nu se va opune mutarii in cazul unei oferte bune, insa doar dupa meciul direct de duminica. Antrenorul moldovenilor e convins ca Andrei Cristea ii va impresiona pe MM si Dica in meciul direct. In playoff, Cristea a contribuit decisiv la ratarea titlului pentru FCSB, dupa ce a marcat golul victoriei surpriza a lui Poli Iasi inaintea finalului de campionat.



”Ma bucur in primul rand pentru faptul ca Andrei Cristea, la varsta lui, este apreciat de catre toti oamenii din fotbal. Mai mult decat atat, relatia mea profesionala cu Andrei ma face sa cred ca putem atinge teluri indraznete la Iasi.

Pentru ca Andrei ajuta echipa atat din teren, cat si in afara lui. Este un profesionist desavarsit si stie ce vrea de la viata. In ceea ce priveste aceasta oferta a domnului Becali, la momentul acesta si-l doreste pe Andrei pentru o anumita suma, dar sunt convins ca dupa meciul direct suma de transfer va creste, pentru ca va avea o evolutie senzationala cu FCSB.

Vom discuta si dupa meci. Eu stiu ce poate Andrei Cristea. Stiu cat de mult isi va dori sa-i demonstreze domnului Becali. Am inteles ca nu toti de acolo si l-ar dori, dar dupa meciul cu noi, cu siguranta cu totii il vor dori la FCSB. Pentru ca va avea o evolutie foarte buna.

Daca domnul Becali vine cu o oferta de nerefuzat, ne vom gandi la ea, o analizam, si daca Andrei e multumit, discutam. Dar dupa meci”, a declarat Flavius Stoican la Digi24.

Andrei Cristea a jucat la Steaua in perioada 2004-2006, cand a marcat 10 gooluri in 56 de partide.