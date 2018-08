MM Stoica, IRONII pentru atacantul care ar putea ajunge la FCSB! Cu cine l-a comparat pe Fortes. VIDEO

Carlos Fortes e una din revelatiile startului de sezon, doua goluri in primele doua etape.

Fortes s-a remarcat deja la Gaz Metan, iar acesta a fost propus ca solutie pentru FCSB, aflata in cautarea unui atacant in aceasta perioada.

MM Stoica il aseamana pe Fortes cu cunoscutul cantaret Jason Derulo, autorul unor hituri internationale de rasunet in ultimii ani.

Fortes e impresionat de Steaua si spune ca nu ar refuza un transfer, daca oferta va fi facuta.



"Nu ma gandesc foarte mult la un transfer, eu sunt cu capul aici. Important pentru mine e sa lucrez foarte mult. Ar fi interesant sa ajung la o alta formatie, mai ales ca Steaua e o echipa importanta din Romania. Ma bucur daca cei de acolo sunt interesati de mine, dar nu ma gandesc la asta acum. Sunt concentrat pe ce se intampla aici”, a declarat Fortes la Telekom Sport.

Fortes a asemanat derby-ul Romaniei cu Benfica - Porto.

„Am vazut meciul dintre Steaua si Dinamo. Au fost cam multe goluri A fost un meci interesant, frumos. A fost ca un Benfica – Porto”.



„E un start bun, dar asta nu inseamna nimic daca nu voi continua sa marchez. A fost greu, pentru ca a trebuit sa alergam foarte mult. Pana la urma cele doua echipe au aratat destul de bine si cred ca e un rezultat echitabil. Am gasit conditii bune la echipa. Am vazut ca toate meciurile sunt transmise la televizor, ceea ce e foarte important pentru jucatori”, a mai spus Fortes.

Carlos Fortes are 23 de ani si 1.88m. El a schimbat mai multe echipe in cariera, intre care si Braga. Atacantul a ajuns la Gaz Metan de la Vizela din Portugalia.