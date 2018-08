REPLICA lui Carlos Fortes pentru MM Stoica! Ce spune revelatia Ligii I despre un transfer la FCSB. EXCLUSIV

Carlos Fortes este atacantul momentului in Liga 1 dupa ce a inscris in cele doua etape jucate pana acum.

Daca in etapa trecuta a reusit sa-i aduca mediasului 3 puncte printr-un gol salvator in ultimul minut, in partida de la Voluntari a salvat un punct pentru formatia antrenata de Mihai Teja.

Fortes are 23 de ani si este nascut in Portugalia. In conditile in care se afla in cautare de atacanti pe lista celor de la FCSB a fost vehiculat si numele lui Fortes, iar lusitanul poate sa devina urmator produs vandabil propus de Gaz Metan Medias dupa Eric, Tahar sau Nicandro.

Carlos, cum te simti la Medias?

Ma simt foarte bine aici. Mediasul este un oras mic, dar foarte frumos.

Ce iti place sa faci in timpul liber?

Imi place sa ascult muzica si sa petrec timp cu prietena mea. Prefer muzica Rap si R&B si in ciuda faptului ca am fost numit "rapper-ul din Liga 1" n-am cantat niciodata (rade). :)

Ce stiai despre Romania inainte sa ajungi la Gaz Metan?

Sincer nu stiam foarte multe despre aceasta tara. Am auzit de cativa jucatori importanti precum Mutu sau Hagi, dar si despre echipele importante Steaua, Dinamo si CFR Cluj.

Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB te-a asemanat cu Jason Derulo. Ce parere ai despre acest lucru?

Sincer eu nu cred ca ma aseman cu Jason Derulo! (rade)

Apropo de FCSB, ti-ar placea sa joci acolo?

FCSB este un club foarte mare din Romania si desigur ca mi-ar placea sa joc acolo, dar acum sunt la Gaz Metan si sunt fericit aici. Sunt foarte concentrat pe ceea ce fac la Medias si oamenii de aici mi-au oferit conditii foarte bune pentru a muncii si a ma dezvolta.

Cum ti se pare nivelul primei ligi din Romania?

Imi place nivelul ligii 1. Sunt jucatori foarte buni si stadioane mari si frumoase. Nivelul este foarte bun.

Carlos Fortes

• Data nasterii: 9 noiembrie 1994

• Locul nasterii: Lisabona

• Post: Atacant

• Echipe: Sporting Braga B, Sporting Braga, Sanliurfaspor, FC Vizela

Autor: Casian Soneriu