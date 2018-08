Becali, sigur ca a dat LOVITURA dupa meciul cu Rudar: "In 2-3 ani o sa fie MARE, MARE, MARE!" Noua "perla" de la FCSB: "Nici Messi nu era asa la varsta lui!"

FCSB - Rudar 4-0. FCSB s-a calificat in turul 3 al Europa League dupa un meci perfect reusit pe Arena Nationala.

Olimpiu Morutan, pustiul adus de la Botosani, a fost jucatorul care a impresionat in meciul cu Rudar. Morutan s-a distrat cu toata apararea adversa si a marcat un gol superb.

Gigi Becali si-a schimbat discursul in cazul lui Morutan. Omul cu banii de la FCSB promite ca nu-l va critica pe Morutan si il va lasa sa creasca in ritmul sau.

"Morutan a dat gol a la Hagi. Stiti ce face Hagi la 16-17 ani, nu stiu daca se va mai naste unul ca Hagi. Asa mi-ar fi placut sa fie si Florinel, sa zica: 'Vreau sa muncesc, vreau sa fac!'. Se vede smerenia lui. Acum trebuie crescut incet incet. Nu trebuie jucat meci de meci ca poate greseste si se demoralizeaza. Nu-l critic, e copil. Nici Messi la 19 ani nu era asa tare. Alearga 12 km in fiecare meci. De cand a venit la Steaua a mai slabit 5 kilograme. In 2-3 ani o sa fie cu adevarat mare, mare, mare. Am vorbit cu impresarul lui si a zis ca si-a angajat nutritionist. El, la 19 ani si-a angajat nutritionist. El singur a cerut sa stea o ora in plus dupa antrenamente sa traga la poarta ca vrea sa dea goluri", a declarat Gigi Becali la ProX.