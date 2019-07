FCSB - MILASAMI LA PROTV: Bogdan Andone trage semnalul de alarma: "Nu va fi usor!" Ce probleme are la debut

FCSB debuteaza in Europa League joi, cu Milsami Orhei, in direct la PROTV, de la 21:30.

FCSB incepe din turul 1 preliminar in Europa League joi, de la 21:30, in direct la PROTV. Bogdan Andone debuteaza pe banca celor de la FCSB, dupa o vara in care a antrenat echipa in cantonament la Brasov si a jucat amicale doar cu echipe din ligi inferioare. Antrenorul ros-albastrilor i-a cerut public lui Gigi Becali sa aduca intariri si a avertizat ca va fi greu chiar si cu Milsami, desi FCSB e marea favorita pe hartie inaintea partidei. Chiar si Florin Tanase a avertizat ca FCSB are gauri in lot ce trebuie acoperite pentru a putea face fata atat in Europa cat si in Liga 1.



Bogdan Andone, despre FCSB - Milsami Orhei: Au echipa muncitoare!

"Tot timpul primul meci oficial este unul important, indiferent ca este in cupele europene sau de campionat. Suntem optimisti, asteptam cu nerabdare meciul. Speram sa facem un meci bun atat ca rezultat, cat si ca joc. Milsami are 2-3 jucatori de calitate. E o echipa buna, muncitoare, bine organizata. Dar noi trebuie sa facem un joc cat mai bun posibil si sa obtinem un rezultat bun", a spus Bogdan Andone.



Bogdan Andone a pregatit un sistem nou de joc!

Laurentiu Reghecampf si Nicolae Dica au incercat sa implementeze fara succes sistemul 4-3-3 la FCSB, insa Bogdan Andone e convins ca va avea succes cu aceast sistem. El este pregatit insa sa revina la vechiul 4-3-1-2 daca nu va reusi. Andone se va putea baza si pe jucatorii care au facut parte din lotul nationalei U21 la EURO 2019.

"Primul meci e mereu dificil pentru ca trebuie sa iti gasesti ritmul de joc. Nu e simplu, mai ales ca Milsami e la jumatatea campionatului deja. Pentru noi e primul meci oficial in noul sistem de joc, avem si jucatori noi in echipa... deci trebuie in primul rand sa castigam, iar daca reusim un joc asa cum ne dorim, sa ne impunem la un scor care sa ne permitem sa abordam returul mai linistiti. Vor putea juca si baietii care au fost la nationala de tineret. Ei s-au antrenat, au venit cu un moral foarte bun si cu siguranta maine vor juca. Ei sunt jucatori care pot face diferenta, stiu despre noul sistem, pentru ca Florinel Coman si Nedelcu au jucat anterior in acest sistem. Asa ca eu spun ca nu vor fi probleme", a adaugat el.



