TRANSFERURI DE URGENTA LA FCSB! Andone ii cere lui Becali intariri: "Nu putem juca asa pana in septembrie!" Vrea un fotbalist din nationala U21 si unul de la Viitorul

FCSB joaca maine, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV, primul meci al noului sezon. Formatia ros-albastra se va duela cu Milsami Orhei.

FCSB debuteaza maine in noul sezon al cupelor europene. Vicecampioana Romaniei se va duela Milsami Orhei in turul 1 preliminar al UEFA Europa League. Bogdan Andone, noul antrenor al formatiei ros-albastre, ii cere transferuri noi lui Gigi Becali.

Bogdan Andone cere transferuri

Bogdan Andone a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa. El a declarat ca FCSB mai are nevoie de transferuri si a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali pe seama acestui subiect. Andone cere un fundas stanga, doi mijlocasi si un atacant.

Florin Stefan de la Sepsi OSK si Bradley De Nooijer de la Viitorul sunt doi dintre fotbalistii doriti pentru postul de fundas stanga.

"Mai avem nevoie de jucatori. Atat numeric, cat si valoric! Ne trebuie un fundas stanga, este o prioritate. Evoluam in momentul de fata cu o improvizatie acolo. Sper si imi doresc ca in cel mai scurt timp sa luam jucatorii de care avem nevoie. Am discutat cu patronul.

Nu pot spune 100% ca vor veni jucatori, dar am primit niste promisiuni. E vorba despre 2-3-4 jucatori. Din discutiile avute cu dansul asa a ramas. Domnul Becali a spus ca va face ce poate.

Florin Stefan este o optiune pentru postul de fundas stanga, la fel si De Nooijer. Sunt doi jucatori buni, ofensivi. Ne trebuie fotbalisti ofensivi pe benzi. Indiferent care dintre ei va fi, important este sa vina cat mai repede.

Mai avem nevoie de un atacant, pentru ca stam in Hora in momentul de fata. Gnohere e accidentat si va fi dificil si pentru Hora sa tina ritmul din 3 in 3 zile.

Ne mai trebuie un inter sau doi.



Eu mi-as dori sa vina in cel mai scurt timp, pentru ca va fi important sa rotim jucatori. E imposibil sa jucam pana in septembrie doar cu acesti fotbalisti", a spus Bogdan Andone in cadrul unei conferinte de presa.