Florin Tanase ii cere transferuri lui Becali: "Avem lot subtire, ne mai trebuie jucatori!" Ce spune despre meciul cu Milsami si despre "adevarata Steaua"

Florin Tanase a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului cu Milsami.

Mijlcasul ros-albastrilor a vorbit la conferinta de presa dinaintea meciului din Europa League cu Milsami si a spus ca meciul nu va fi atat de usor precum pare la prima vedere si ca lotul vicempioanei Romaniei este destul de subtire.

"Este primul meci oficial, trebuie sa incepem bine, cu o victorie, cu siguranta nu va fi un meci atat de usor precum pare, dar sper sa marcam inca din startul meciului, pentru a ne face meciul mai usor. E simplu sa iti dai seama ca nu avem un lot cu care sa facem fata si in Europa si in Liga 1, ne mai trebuie 3-4 jucatori pentru a ne descurca", a declarat Florin Tanase la conferinta de presa.

Florin Tanase: "Gigi Becali il vrea pe Ianis"

Tanase a vorbit si despre situatia lui Ianis Hagi si sustine ca si patronul ros-albastrilor, Gigi Becali, il vrea la FCSB.

"Patronul il vrea cel mai mult pe Ianis, dar e greu; Ianis va merge afara, la o echipa foarte buna", a mai spus Tanase.

Florin Tanase: "Steaua e cea din Liga 1"

Florin Tanase a spus ca acest conflict intre FCSB si CSA Steaua nu face bine echipei si si-ar dori ca suporterii care merg in Liga 4 la meciuri sa se intoarca sa sustinta formatia lui Becali.

"E ciudat ca nu vom jucva pe Arena Nationala, o sa fim numai pe drumuri, la Giurgiu, la Pitesti, dar nu avem ce sa facem, aceste doua luni trebuie sa ne concentram foarte si sa fim cu gandul la doar ceea ce avem de facut pe teren. Mi-as fi dorit ca suporterii care merg in liga a 4-a alaturi de echipa Armatei sa vina la noi, cu ei am fi mai puternici. Nu stiu ce inteleg cei care merg la meciuri la CSA, si eu eram mic si am mers pe Ghencea la meciuri si pentru mine asta este Steaua. Nu m-au deranjat conditiile de la Giurgiu, cand am jucat nu erau tantari, sper sa nu fie asa multi maine seara la ora meciului", a declarat Tanase.

FCSB - Milsami Orhei se vede la PRO TV, joi, ora 21:30! Returul e pe 18 iulie, de la 20:00, LIVE LA PRO TV!