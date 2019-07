Cristi Bud, fost campion cu Milsami: "FCSB sa nu isi faca nicio grija, trece lejer de Milsami!" Meciul e la ProTV (joi, 21:30)

FCSB - Milsami Orhei se vede la ProTV, joi de la 21:30. Returul e joia viitoare, in direct la ProTV.

Campion cu Milsami Orhei in 2015, Cristi Bud ii linisteste pe stelisti. "FCSB se califica fara nicio emotie", e convins actualul atacant al lui Turris Turnu Magurele, echipa nou promovata in Liga a II-a.

"Eu zic ca n-o sa fie nicio problema in privinta calificarii. FCSB nu o sa aiba nicio emotie sa treaca de Milsami."

"S-au schimbat foarte multe de cand am fost eu acolo, majoritatea jucatorilor au plecat. Au venit altii, au probleme cu banii din ce am inteles. Au restante de 3-4 luni la salarii, nu mai sunt salariile care erau."

"O echipa fara pretentii de Europa."

"Cand am fost eu acolo aveam o echipa puternica, cu un antrenor tanar, foarte bun", a spus Bud la Ora exacta in sport.

Cristi Bud spune ca FCSB este o echipa foarte iubita in Republica Moldova, iar moldovenii vor trata returul ca pe un meci de sarbatoare.

"FCSB o sa fie primita cu simpatie acolo, echipa e iubita in Republica Moldova. 100% o sa fie foarte multa lume la retur si o sa fie primita cu caldura."

Bud e convins ca fosta sa echipa CFR Cluj poate sa intoarca rezultatul din Khazahstan, 0-1 cu Astana.

"Am vazut meciul, chiar eram in cantonament si m-am trezit sa ma uit. Mi-a parut foarte rau de ocazia lui Culio. Daca dadea gol acolo poate ii mai prindea o data si mai inscria CFR-ul. Apoi a avut si Bilel o ocazie. Parerea mea e ca in retur o sa fie cu totul alt meci si CFR poate sa castige cu 2-0 linistita", a mai spus Bud la ProX.