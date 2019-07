FCSB - MILSAMI ORHEI LIVE LA PROTV | Lovitura de ultim moment pentru Andone inaintea primului meci al sezonului: un titular s-a accidentat

FCSB debuteaza maine, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV, in noul sezon al UEFA Europa League. Viceacampioana Romaniei se dueleaza cu Milsami Orhei.

FCSB joaca maine, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV, cu Milsami Orhei, in prima mansa a turului 1 preliminar al UEFA Europa League. Inaintea partidei, Bogdan Andone are doua absente. Olimpiu Morutan nu va juca sigur, in timp ce Mihai Pintilii a devenit incert la ultimul antrenament.

Pintilii s-a accidentat la gamba

Bogdan Andone a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca nu se va putea baza pe Olimpiu Morutan, accidentat in meciul de la Mioveni. El a mai transmis ca Mihai Pintilii, capitanul echipei, a devenit incert la ultimul antrenament. Pintilii a acuzat o contractura puternica la gamba.

"E primul meci al sezonului, intotdeauna este o partida importanta indiferent ca e in campionat sau in Europa. Noi suntem optimisti si asteptam cu nerabdare meciul. Baietii s-au pregatit foarte bine in aceasta perioada si speram sa facem un meci bun atat ca rezultat, cat si ca joc.



Morutan s-a accidentat la meciul de la Mioveni si va lipsi. Probabil si Pintilii, care a simtit o contractura la gamba. Sa vedem daca el va fi apt maine.

E un meci important. Prima partida e intotdeauna mai grea, pentru ca trebuie sa iti gasesti ritmul. Cei de la Milsami sunt la jumatatea campionatului, au deja ritm.



E important sa castigam. Desigur, poate sa o facem la scor pentru a fi linistiti la retur.

Jucatorii care au fost la EURO U21 s-au intors de o saptamana, au venit cu un moral si un tonus bun. Cu siguranta vor juca maine!

Nu imi este teama sa ii folosesc, pentru ca sunt fotbalisti inteligenti. Chiar daca nu au facut pregatirea, ei stiu ce au de facut, am discutat cu fiecare dintre ei", a spus Bogdan Andone.