FCSB - HAJDUK, 21:30 IN DIRECT LA PRO TV | Becali a anuntat transferul cu cateva ore inainte de meci: "Vine cu siguranta!" Dica il asteapta din finalul sezonului trecut

Gigi Becali a anuntat un transfer cu doar cateva ore inaintea returului cu Hajduk, meci ce o poate califica pe FCSB in play-off-ul Europa League.

Patronul FCSB a precizat ca va aduce in mod cert un fundas central, post pe care echipa este descoperita. In acest moment, Dica are la dispozitie doar doi fundasi centrali de meserie: Planic si Balasa.

"Vine cu siguranta un fundas central", a declarat Gigi Becali la ProX, fara a oferi mai multe detalii.

Inaintea partidei cu Hajduk, Becali il informase pe antrenorul FCSB ca ii va aduce un fundas central doar daca echipa se va califica in grupele Europa League.