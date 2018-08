FCSB - HAJDUK, 21:30 LIVE LA PRO TV | Oferta de ultima ora pentru Gnohere! Cat cere Becali si cand poate pleca

Golgeterul Gnohere e din nou aproape sa se desparta de FCSB!

Meciul cu Hajduk din aceasta seara ar putea fi ultimul pentru francez in tricoul stelistilor. Conform Fanatik, Gnohere are o oferta de doua milioane de euro din tarile arabe. Becali n-a dat un raspuns ferm propunerii. Ar vrea cu un milion mai mult si a transmis ca discutiile finale vor avea loc abia dupa finalul meciului din aceasta seara.

Adus de la Dinamo acum un an si jumatate pentru 250 000 de euro, Gnohere are un salariu lunar de 15 000 de euro. Fotbalistul mai are doi ani de contract cu FCSB.

In tricoul echipei lui Dica, Gnohere (30 de ani) a marcat 30 de goluri in 65 de partide.

In cazul in care va fi de acord cu plecare francezului, Becali va ramane intr-un singur atacant la FCSB: Raul Rusescu, abia adus de la Osmanlispor.