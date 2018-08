FCSB - HAJDUK, 21:30 IN DIRECT LA PRO TV | Becali e INCANTAT de ultima achizitie: "Se antreneaza extraordinar!" Ce spune despre Rusescu

Becali e sigur ca a dat lovitura cu Rusescu.

Atacantul va intra din nou in cea mai buna forma in scurt timp, chiar daca n-a jucat de peste un an. Cel putin asta crede Becali, incantat de modul in care se pregateste Rusescu dupa revenirea in Liga 1.

"Raul se antreneaza extraordinar. Mi-au placut miscarile lui. Mintea nu poate sa colaboreze cu piciorul. Nu poate executa piciorul ce vrea mintea. Cat de curand se va acomoda, va fi din nou cel pe care-l stim", spune Becali.

Stelistii nu-l pierd pe Planic, dorit in Germania. Becali anunta si transferul inca unui fundas central, asteptat de o luna de Dica.

"Vine cu siguranta un fundas central. Ziceati de Planic... Credeti ca la astia din strainatate conteaza banii? Au innebunit, nu se mai negociaza pe 12-13 milioane. Se negociaza din 30 in 30 de milioane", anunta Becali.