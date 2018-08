Becali a anuntat ce se intampla cu Dica daca FCSB rateaza calificarea in Europa League

Becali e categoric in privinta postului lui Nicolae Dica.

Antrenorul nu va fi dat afara nici daca rateaza calificarea in grupele Europa League. Becali il sustine in totalitate pe Dica.

"Postul lui Dica nu depinde de meciul asta, n-are nicio legatura. Pe Dica l-am confirmat acum o luna, are 3, 4, 5 meciuri. Daca nu ar fi o calificare azi, n-ar fi de vina Dica. Ar fi ghinionul. Ce vina sa aiba antrenorul? N-are nicio vina! Echipele mari le bat pe alea mici si gata. Noi avem echipa valoroasa, dar nu avem inca forta aia... Sunt jucatori tineri la noi. Numai Tanase are 23 de ani si e copt, in rest 19, 20, 21 de ani.

A innebunit lumea cu preturile la jucatori, de aia am schimbat si eu strategia. Eu incerc sa cresc marfa, dar e greu cu copiii. Daca nu joci cu copiii, nu cresc. Daca joci cu ei, nu te califici. Trebuie sa combini lucrurile astea. Sa-l vedeti pe Man la 23 de ani. Va avea experienta, forta. Acum are 19 ani, e copil, ce poate face?", a spus Becali la PRO X.