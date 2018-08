VIDEO | Nedelcu, plin de sange la faza penalty-ului! INCREDIBIL | Jucatorul FCSB, lovit de un scaun aruncat din tribune

O faza incredibila s-a petrecut in minutul 53 al meciului dintre FCSB si Hajduk Split. Imediat dupa ce arbitrul a dictat lovitura de la 11 metri pentru FCSB, penalty transformat de Gnohere, Nedelcu s-a prabusit pe teren.

Mijlocasul lui FCSB s-a ales cu nasul spart si a avut nevoie de minute bune de ingrijiri medicale. Initial, s-a crezut ca unul dintre jucatorii lui Hajduk l-a lovit pe Nedelcu, insa fotbalistul lui Dica a fost lovit de un suporter.

Unul dintre fani a aruncat cu o bucata de scaun din peluza din spatele portii lui Hajduk si l-a lovit in plina figura pe Nedelcu. Nu a fost pentru prima data cand suporterii au aruncat cu obiecte in teren in acest meci. S-au mai aruncat si 3-4 brichete, cu intentia de a-l lovi pe portarul lui Hajduk.