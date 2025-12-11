Solicitările Iranului și Egiptului, respinse! "Meciul Pride" va avea loc la CM 2026

Meciul disputat pe 26 iunie la Seattle între Iran şi Egipt va fi dedicat cauzei LGBT+ şi va permite oraşului din statul Washington să promoveze „weekendul Pride” anual.



„SeattleFWC26 continuă să pregătească programul de evenimente în afara stadionului pentru weekendul Pride şi pe toată durata turneului, în parteneriat cu lideri LGBTQ+, artişti şi antreprenori”, a declarat într-un comunicat Hana Tadesse, vicepreşedinta comitetului local de organizare responsabilă cu comunicarea.



„Fotbalul are puterea unică de a uni oamenii dincolo de graniţe, culturi şi credinţe. Coasta de nord-vest a Pacificului găzduieşte una dintre cele mai mari comunităţi irano-americane, o diaspora egipteană în dezvoltare şi comunităţi bogate care reprezintă toate echipele pe care le vom găzdui. Ne angajăm ca toţi rezidenţii şi vizitatorii să beneficieze de primirea călduroasă, respectul şi demnitatea care caracterizează regiunea noastră”, a mai spus ea.



Iranul şi Egiptul au deplâns alegerea acestui meci, care a fost decis înaintea tragerii la sorţi, dar care ar fi putut reveni celorlalte două echipe din grupa G, Noua Zeelandă şi Belgia, care se vor înfrunta la Vancouver în aceeaşi zi.

Iran și Egipt s-au opus



„Este o decizie iraţională care favorizează un anumit grup”, a criticat marţi preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, citat de agenţia de presă Isna.



În conformitate cu legea islamică (sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi pot fi pedepsite, în anumite cazuri, cu pedeapsa cu moartea.



Federaţia Egipteană de Fotbal (EFA) a anunţat că a trimis o scrisoare oficială secretarului general al FIFA, Mattias Grafstrom, respingând „în termeni absoluţi” orice activitate legată de susţinerea cauzei LGBT+ în timpul meciului.



În Egipt, homosexualitatea nu este interzisă în mod explicit, dar este adesea sancţionată în temeiul unor legi formulate în mod vag care interzic „desfrânarea”.

News.ro

