Jurnaliștii italieni sunt de părere că Inter nu are puterea să câștige meciuri mari. Cel puțin în acest moment.



Italienii explică de ce Chivu nu poate câștiga meciurile importante



Site-ul Football Italia a analizat modul în care s-a prezentat Inter în cele cinci meciuri "de foc" disputate în acest start de sezon. Ar fi vorba de următoarele dueluri: Juventus - Inter (scor 4-3), Napoli - Inter (scor 3-1), Inter - AC Milan (scor 0-1), Atletico Madrid - Inter (scor 2-1) și Inter - Liverpool (scor 0-1).



Astfel, Cristi Chivu a pierdut toate cele cinci meciuri tari disputate până acum pe banca lui Inter. Iată concluziile jurnaliștilor italieni:



"Inter a început sezonul promițător și se menține pe podiumul din Serie A, însă problemele recurente persistă. Echipa continuă să nu reușească să câștige împotriva rivalilor direcți, fie în campionat, fie în cupele europene. A apărut un tipar îngrijorător. În trei dintre aceste partide, golul decisiv a fost încasat după minutul 88.



Inter întâmpină dificultăți în a-și menține intensitatea și controlul până la final. Se poate spune și că echipa a refuzat, în unele momente, ideea de a se mulțumi cu un egal. Au existat și elemente de ghinion, cum ar fi cele opt bare lovite în cele 14 etape de campionat. Sau unele decizii ale arbitrilor.



De remarcat și faptul că Inter nu a înregistrat niciun egal în era Chivu: fie câștigă, fie pierde. Iar dacă ar fi reușit măcar o victorie în derby-urile din campionat, echipa s-ar fi desprins în fruntea clasamentului din Serie A", se arată pe site-ul citat.



Supercupa Italiei. Programul competiției, LIVE PE VOYO



Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Genoa (duminică), iar pe 19 decembrie duelul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei. Meciurile vor fi transmise în direct pe VOYO.

