Ngezana este doar unul dintre cei trei jucători care o vor părăsi pe FCSB în această iarnă pentru a lua parte la turneul final de pe continentul african. Baba Alhassan și David Kiki vor merge și ei, la naționala Ugandei, respectiv la cea a Beninului.

Sud-africanii, îngrijorați de situația lui Siyabonga Ngezana

La derby-ul cu Dinamo, Siyabonga Ngezana a fost înlocuit la pauză, situație care i-a înfiorat pe sud-africani înaintea turneului final, mai ales după ce au văzut ce a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, referitor la situația lui Ngezana.

Jurnaliștii din Africa de Sud susțin că, în cazul în care problemele lui Ngezana vor persista până la debutul turneului final, atunci selecționerul Hugo Broos îl va convoca în locul jucătorului de la FCSB pe Thabo Moloisane.

”Bafana Bafana s-a lovit de o posibilă problemă după ce Siyabonga Ngezana a suferit o accidentare la genunchi în timp ce juca pentru FCSB în meciul cu Dinamo. Jucătorul de 28 de ani a fost nevoit să părăsească terenul la pauză, provocând îngrijorare la doar câteva zile distanță de Cupa Africii.

Opțiunile defensive ale lui Broos pentru Cupa Africii îi includ pe Mudau, Modiba, Sibisi, Mbokazi, Kabini și alții, iar Thabo Moloisane de la Stellenbosch este în standby. Dacă Ngezana nu își revine la timp, Moloisane ar putea fi chemat pentru turneu. Forma fizică a lui Ngezana va fi atent monitorizată înainte de meciul lor de debut”, au scris sud-africanii de la mzansi.com.

Mihai Stoica: ”Pe Ngezana îl durea genunchiul!”

După derby-ul cu Dinamo, Mihai Stoica a transmis că există posibilitatea ca Siyabonga Ngezana să nu poată juca în meciul cu Feyenoord din faza principală Europa League.

”Îl durea genunchiul și nu a putut continua. Dimineața a fost la terapie, să vedem dacă va putea să joace joi. Știu (n.r. că nu s-a văzut că Ngezana avea dureri), ce pot să spun?

A fost un sezon solicitant, nu numai sezonul ăsta, ci tot anul 2025. Probabil că unii au avut și chestia asta, am făcut sezon aproape perfect, trebuie să curgă ofertele.

Uite că ofertele nu curg sau au curs și au fost refuzate pentru golgheterul campionatului (n.r. Louis Munteanu). Încep să plece din ce în ce mai puțini jucători din România, pe bani, afară, în campionate puternice”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

