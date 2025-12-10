Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fost mijlocaș la Feyenoord între anii 1990 și 1992, a avertizat-o pe FCSB cu privire la confruntarea de joi, 11 decembrie, ora 22:00, din grupa unică a Europa League.

Ioan Ovidiu Sabău, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea duelului cu Feyenoord

„Moțul” a subliniat că Feyenoord reprezintă echipa mai titrată și mai valoroasă decât FCSB. Fostul mare internațional român (55 de selecții și 8 goluri) se așteaptă ca ritmul de joc din Eredivisie și calitatea individuală să facă diferența în favoarea formației batave.

„Este greu să anticipez un rezultat. Este clar că Feyenoord este o echipă mai titrată și mai valoroasă. La prima vedere pleacă cu prima șansă. Este un joc în care și FCSB, dar și adversara va fi motivată.

Probabil vor fi și foarte mulți spectatori, vor fi la meci și asta te încarcă. Nici Feyenoord nu trece printr-o perioadă foarte bună, dar este un alt meci și o altă miză.

Sabău: „Este echipa la care țin enorm de mult”

Cred că va conta calitatea individuală, ritmul din campionatul lor, intensitatea. Eu am jucat acolo. Au altă stare de spirit atunci când se antrenează și intră în teren. Au calitate individuală, este echipa la care țin enorm de mult.

A fost prima experiență de după graniță din '90. Au fost doi ani senzaționali pentru mine, un club bine organizat care m-a ajutat și îi port multă recunoștință. Pentru mine nu doar clubul a fost senzațional, ci și fanii echipei”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform iamsport.ro.

Feyenoord a făcut show în ultimul meci din campionat

Feyenoord s-a impus la scor de tenis, 6-1, pe teren propriu, împotriva formației Zwolle, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a din campionatul Olandei.

Următoarea oponentă a FCSB din Europa League a deschis scorul încă din minutul 11 prin Ueda, care a mai punctat în minutele 20, 42 și 55.

Gruparea din Rotterdam a mai înscris prin Timber (37') și prin Tengstedt (84'). Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de către Kostons în al cincilea minut al prelungirilor.

În urma succesului categoric, Feyenoord a ajuns la 34 de puncte în 15 meciuri. Se află pe locul 2 sub liderul PSV (40 de puncte) și peste Ajax (26).

Zwolle a rămas cu 16 puncte pe poziția a 14-a din 18, pe care o poate pierde la finalul etapei în funcție de jocul rezultatelor. În Eredivisie retrogradează ocupantele pozițiilor 17 și 18, iar echipa de pe locul 16 merge la baraj.

Feyenoord, printre dezamăgirile din Europa League

Feyenoord nu reușește să aibă rezultate la fel de bune și în grupa unică de Europa League. Gruparea olandeză (locul 30, 3 puncte, 4-9) este vecină de clasament cu FCSB (31, 3-8, 3).

FCSB - Feyenoord, duel contând pentru etapa a șasea din Europa League, este programat să se desfășoare joi, pe 11 decembrie, de la ora 22:00.

