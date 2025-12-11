Prima repriză a avut parte de un moment bizar.

Cehii au reacționat după penalty-ul ratat de Craiova

În minutul 33 al partidei, oltenii au solicitat o lovitură de la 11 metri, după un fault al lui Sevinsky asupra lui Etim. Pentru că arbitrul asistent a ridicat fanionul, centralul belgian Vergoote nu a dictat lovitură de la 11 meciuri. Totuși, arbitrul a fost anunțat că faza este analizată la VAR, iar, ulterior, centralul a arătat spre punctul cu VAR.

Anzor Mekvabishvili a mers să execute, însă a trimis mult peste poartă, iar jurnaliștii din Cehia au reacționat imediat: ”Etim cade imediat în careu după un duel cu Sevínsky, care s-a luptat cu mâinile într-un mod foarte lipsit de tact. Jucătorii din Praga au fost salvați doar de un offside semnalat eronat. Totuși, VAR a intervenit pentru a revizui întreaga situație.

Au fost necesare trei minute pentru revizuirea video, iar în final arbitrul a anulat offside-ul semnalat greșit și a acordat lovitură de pedeapsă împotriva Spartei!

Anzor Mekvabishvili ratează lovitura de pedeapsă. Într-un moment crucial, mijlocașul georgian eșuează complet și trage peste poarta Spartei”, au scris cehii.

