Gigi Becali, RECLAMAT de CFR Cluj la UEFA! Declaratia pentru care va fi judecat

Gigi Becali ajune in fata Comisiei de Disciplina a UEFA.

O declaratie facuta de Gigi Becali despre duelul celor de la CFR Cluj cu Astana a ajuns pe masa UEFA. Becali spune ca cei de la Astana pareau ca au jucat la pariuri, cu mentiunea ca nu ar avea informatii in acest sens.

"Pai aia de la Astana au fost jaloane. Eu nu am vazut asemenea club in viata mea. Pai au dat doua autogoluri, fundasii centrali nu au vrut sa dea cu capul in ea, au jucat la pariuri! Asa ma gandesc. Nu am vreo informatie", a spus Gigi Becali la Digi.

Potrivit Gazetei Sporturilor, conducerea lui CFR Cluj l-a reclamat pe Becali la UEFA, iar patronul FCSB risca sa primeasca o amenda, fiind la prima abatere. Cazul va fi judecat pe 22 august.