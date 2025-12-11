Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

Pavlo Isenko și-a salvat echipa! Paradă senzațională

La momentul redactării articolului, scorul din partida de pe „Ion Oblemenco” este 0-0. Oltenii au ratat un penalty în minutul 38, când Anzor Mekvabishvili a trimis neașteptat de slab de la punctul cu var de la 11 metri.

Cehii au avut inițiativa în finalul partidei, iar Sparta Praga a ratat în două rânduri. Prima oară prin Adam Sevinsky, a cărui lovitură de cap a fost parată senzațional de portarul Pavlo Isenko și a doua oară prin Rrahmani, a cărui șut a fost respins din fața porții de Adrian Rus.

Reflexul lui Pavlo Isenko o ține pe Universitatea Craiova la egalitate cu Sparta Praga la pauză.

