Universitatea Craiova se dulează cu Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea este redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
- Meciul contează pentru etapa cu numărul cinci din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!
Pavlo Isenko și-a salvat echipa! Paradă senzațională
La momentul redactării articolului, scorul din partida de pe „Ion Oblemenco” este 0-0. Oltenii au ratat un penalty în minutul 38, când Anzor Mekvabishvili a trimis neașteptat de slab de la punctul cu var de la 11 metri.
Cehii au avut inițiativa în finalul partidei, iar Sparta Praga a ratat în două rânduri. Prima oară prin Adam Sevinsky, a cărui lovitură de cap a fost parată senzațional de portarul Pavlo Isenko și a doua oară prin Rrahmani, a cărui șut a fost respins din fața porții de Adrian Rus.
Reflexul lui Pavlo Isenko o ține pe Universitatea Craiova la egalitate cu Sparta Praga la pauză.