Edi Iordanescu a dat cartile pe fata! De ce a refuzat in trecut FCSB si Craiova, dar ce spune si despre ultima oferta de la Petrolul

Edi Iordanescu a fost ofertat in aceasta vara de Petrolul Ploiesti.

Edi Iordanescu a ramas liber de contract in aceasta vara dupa departirea de Gaz Metan Medias. Chiar daca au existat cateva zvonuri ca ar putea reveni pe banca mediesenilor, Iordanescu a fost ofertat concret doar de Petrolul in aceasta vara. A purtat discutii atat cu conducerea ploiestenilor, cat si cu fanii "lupilor galbeni".

"Am fost abordat intr-un mod extrem de profesionist, am fost impresionat. Am simtit multa incredere si determinare in a ma aduce. Am avut discutii si cu liderii suporterilor, m-am bucurat la momentul respectiv si am simțit foarte mult interes si caldura.

Au fost anumite lucruri care m-au facut sa spun nu. E adevarat ca si diferenta de nivel, fara sa fiu rautacios, dar n-am mai fost pregatit mental. Eu mi-am parcurs niste etape, cu Liga 3, Liga 2. Sunt cu 3 echipe diferite calificate in play-off, am parcurs niste etape natural", a declarat Edi Iordănescu la DigiSport.

Tehnicianul de 42 de ani a explicat ca ofertele de la Craiova si FCSB le-a primit anul trecut:

"Craiova nu a fost vara asta, a fost in iarna trecuta, cand a fost o oferta, am avut discutii, dar eu eram angrenat la Medias. Aveam o clauza destul de importanta de reziliere. Eram la 4-5 meciuri de play-off, a fost in pauza competitionala. Voiam sa-mi duc la capat proiectul.

In vara asta nu am mai avut discutii cu Craiova. Cu FCSB e poveste de un an si ceva, cand ati dat acele imagini, cand am fost la resedinta patronului, din Pipera. Apartin trecutului si as prefera sa ramana in trecut", a mai spus Iordanescu.