DIRECT in Berceni, vrea sa joace cat mai repede! Ce clauza de reziliere i-a pus Becali lui Vina la FCSB

Ionut Vina a semnat azi cu FCSB!

Mijlocasul va juca in urmatorii 5 ani pentru echipa lui Becali. Va castiga 12 000 de euro pe luna. Becali a platit 750 000 de euro in schimbul fotbalistului de 24 de ani. I-a impus si o clauza de reziliere importanta: 20 de milioane de euro.

Dupa ce s-a inteles cu Becali in prinvinta detaliilor contractului, Vina a cerut sa plece direct la baza din Berceni pentru a se pregati, anunta Fanatik. Maine va fi la antrenament, iar in weekend ar putea debuta la FCSB, in meciul cu FC Hermannstadt de la Pitesti (duminica, 21:00).

Stelistii mai pregatesc achizitii importante. Fostul CFR-ist Moutinho si Salomao sunt in discutii cu Becali. Clubul cauta si un fundas stanga. Va alege intre Florin Stefan si Bradley De Nooijer, anunta Becali.