"E doar o echipa romaneasca de vitrina!" Fanii celor de la Backa Topola au dat de pamant cu FCSB! "Acesta nu este locul in care ei sa castige!"

FCSB se va duela, in turul 2 preliminar al Europa League, cu FK TSC Backa Topola.

Echipa din Serbia a terminat sezonul trecut pe locul 4, iar in actuala stagiune, dupa 6 etape deja disputate, este pe locul 10, reusind doua victorii, doua egaluri si fiind invinsa de doua ori.

In ciuda acestui parcurs in campionat, fanii sarbi sunt convinsi ca favorita lor nu va avea probleme in fata celor de la FCSB. Ei si-au asaltat preferatii cu comentarii pe pagina de Facebook, imediat dupa ce acestia au anuntat duelul din turul 2 preliminar al Europa League.

"Adversar dur si inconfortabil, dar nu m-ar mira sa trecem de ei, desi sunt probabil mai buni pe hartie", "Hai Topolya! Aceasta este doar o echipa romaneasca de vitrina. Vom obtine o victorie usoara!" sau "Daca tot jucam acasa, aici nu e locul in care sa castige ei" sunt doar cateva dintre comentariile fanilor celor de la Backa Topola, printre care se numara si etnici maghiari din Romania.

Meciul dintre Backa Topola si FCSB va avea loc pe 17 septembrie.