Un fost oficial de la FCSB trage semnalul de alarma inaintea meciului cu Backa Topola din preliminariile Europa League: "Pot aparea scenarii"

FCSB va juca in turul 2 preliminar Europa League cu Backa Topola, echipa care a termina pe locul 4 in campionatul Serbiei.

Chiar daca echipa patronata de Gigi Becali este clar favorita, fostul oficial de la echipa, Narcis Raducan considera ca pot aparea situatii neprevazute, deoarece meciul se va juca intr-o singura mansa.

"In conditii normale, FCSB se califica, dar pot fi situatii speciale. Pot aparea scenarii, uite, poti lua cartonas rosu in minutul cinci si, fiind o singura mansa, se schimba totul.

Depinde unde se joaca, cum va fi terenul, un gazon rudimentar poate egala valorile", a spus Narcis Raducan pentru Digi Sport.

Meciul se va juca pe 17 septembrie, dupa pauza competionala pentru echipele nationale. UEFA nu a stabilit inca ora la care va avea loc partida. Topola a debutat in acest an in cupele europene. In turul 3 preliminar ei au trecuta mai departe de moldovenii de la Petrocub cu scorul de 2-0.