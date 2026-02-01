GALERIE FOTO Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - Csikszereda

Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - Csikszereda Superliga
FCSB - FK Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro în runda cu numărul 24 din Superliga.

fcsb - csikszeredaFCSBArena Nationala
FCSB este obligată să câștige meciul de pe Arena Națională pentru a mai spera la o calificare în play-off. Fanii campioanei României nu s-au înghesuit la casele de bilete pentru această partidă.

Cum arată tribunele la FCSB - Csikszereda

Având în vedere rezultatele modeste ale echipei din ultima perioadă din campionat, dar și vremea neprietenoasă, FCSB a început meciul cu Csikszereda cu un stadion aproape gol. Galeria și-a întârziat intrarea preț de câteva minute, în semn de protest pentru rezultatele și atitudinea echipei. Aceeași măsură a fost luată și la meciul din Europa cu Fenerbahce (1-1).

Campioana României nu a câștigat niciun meci oficial în 2026. Are trei înfrângeri și un egal, iar în campionat a pierdut cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4). FCSB ocupă locul 11, la șapte puncte de play-off, dar o victorie cu Csikszereda ar reduce diferența la patru puncte.

De cealaltă parte, Csikszereda se află pe loc de baraj. Formația din Miercurea Ciuc are un bilanț slab în deplasare, cu o singură victorie în 11 meciuri și un golaveraj de 7-34. Totuși, în tur, echipa antrenată de Robert Ilyeș a reușit surpriza și a remizat cu FCSB, scor 1-1.

FCSB - Csikszereda, echipele de start:

  • FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Zima - Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa
  • FK Csikszereda: Pap - Paszka, Csuros, Palmeș, Betini - Vereș - Ceara, Gustavo dos Santos, Jebari, Bota - Eppel
  • Rezerve: Simon, Deaky - Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Z. Nagy
