FCSB este obligată să câștige meciul de pe Arena Națională pentru a mai spera la o calificare în play-off. Fanii campioanei României nu s-au înghesuit la casele de bilete pentru această partidă.



Cum arată tribunele la FCSB - Csikszereda



Având în vedere rezultatele modeste ale echipei din ultima perioadă din campionat, dar și vremea neprietenoasă, FCSB a început meciul cu Csikszereda cu un stadion aproape gol. Galeria și-a întârziat intrarea preț de câteva minute, în semn de protest pentru rezultatele și atitudinea echipei. Aceeași măsură a fost luată și la meciul din Europa cu Fenerbahce (1-1).

