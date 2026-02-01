Radu Drăgușin a fost titularizat în premieră de Thomas Frank, după ce a evoluat în două meciuri din postura de rezervă. Antrenorul lui Tottenham a mers pe mâna românului din primul minut pentru meciul cu Manchester City de pe teren propriu.
În minutul 44, Antoine Semenyo a dus scorul la 2-0 din pasa lui Bernardo Silva, dar totul a pornit de la o gafă a lui Radu Drăgușin. Fundașul român a degajat o minge direct la adversar, iar de acolo a pornit faza de atac din care City a majorat diferența.
Primul gol a fost marcat de Rayan Cherki în minutul 11. Drăgușin a încercat să-i blocheze șutul de la marginea careului, dar fără succes.
VIDEO - Golul de 2-0 marcat de Manchester City în meciul cu Tottenham
Thomas Frank nu se poate baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham mizează pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.
Tottenham - Manchester City | Echipele de start:
- Tottenham: Vicario - Palhinha, Drăgușin, Romero - Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie - Kolo Muani, Solanke, Simons
- Rezerve: Kinsky, Byfield, Kyerematen, Odobert, Olusesi, Roswell, Sarr, Souza, Tel
- Manager: Thomas Frank
- Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri - Semenyo, Cherki, Silva, Ait-Nouri - Haaland
- Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Foden, Lewis, Marmoush, McAidoo, Nico, Reijnders
- Manager: Pep Guardiola