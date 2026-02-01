VIDEO EXCLUSIV Cu Radu Drăgușin vârf împins! Cum a înscris Tottenham primul gol cu Manchester City

Cu Radu Drăgușin vârf împins! Cum a înscris Tottenham primul gol cu Manchester City Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
radu dragusinTottenhamManchester CityRayan CherkiDominik Solanke
Din articol

CITEȘTE ȘI:

Aston Villa - Brentford, surpriză uriașă în Premier League! Ce s-a întâmplat pe ”Villa Park”

&

Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri

Într-un meci Tottenham - Manchester City început la ora 18:30 și transmis în exclusivitate de VOYO, internaționalul român Radu Drăgușin este titular la gazde.

City a avut 2-0 după golurile lui Rayan Cherki (11) și Antoine Semenyo (44), la ambele reușite Drăgușin având partea sa de vină.

Însă în minutul 53, Spurs a redus din diferență prin Dominik Solanke după o fază pornită de la fundașul român și continuată de acesta ca un veritabil vârf împins.

La un moment dat, Drăgușin a fost cel mai avansat jucător al echipei sale!

VIDEO CU FAZA

Publicitate

Clasamentul LIVE din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Cisotti deschide scorul! Bară și penalty ratat de campioană
FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Cisotti deschide scorul! Bară și penalty ratat de campioană
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola
Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul

Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul



Recomandarile redactiei
FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Cisotti deschide scorul! Bară și penalty ratat de campioană
FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Cisotti deschide scorul! Bară și penalty ratat de campioană
S-a rezolvat transferul! Cum a fost surprins Joao Paulo la FCSB - Csikszereda
S-a rezolvat transferul! Cum a fost surprins Joao Paulo la FCSB - Csikszereda
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - Csikszereda
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - Csikszereda
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
„Coșmarul” FCSB-ului, convocat în premieră la echipa națională!
„Coșmarul” FCSB-ului, convocat în premieră la echipa națională!
Coșmarul FCSB-ului pleacă de la Lyon: viitoarea destinație a jucătorului care a „ucis“ campioana României
Coșmarul FCSB-ului pleacă de la Lyon: viitoarea destinație a jucătorului care a „ucis“ campioana României
CITESTE SI
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

stirileprotv Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

stirileprotv Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

stirileprotv Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!