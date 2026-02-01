CITEȘTE ȘI:

Aston Villa - Brentford, surpriză uriașă în Premier League! Ce s-a întâmplat pe ”Villa Park”

&

Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri

Într-un meci Tottenham - Manchester City început la ora 18:30 și transmis în exclusivitate de VOYO, internaționalul român Radu Drăgușin este titular la gazde.

City a avut 2-0 după golurile lui Rayan Cherki (11) și Antoine Semenyo (44), la ambele reușite Drăgușin având partea sa de vină.

Însă în minutul 53, Spurs a redus din diferență prin Dominik Solanke după o fază pornită de la fundașul român și continuată de acesta ca un veritabil vârf împins.

La un moment dat, Drăgușin a fost cel mai avansat jucător al echipei sale!

VIDEO CU FAZA

