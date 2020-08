Pleaca sau nu Adi Petre de la FCSB? "Nu pot sa-mi pun cariera in pericol cu astfel de momente. Am vorbit cu impresarul, zicea ca sunt ceva echipe care sunt interesate"

Adi Petre ar putea sa o paraseasca pe FCSB in aceasta perioada de transferuri.

Suparat pentru ca nu a mai evoluat in ultima perioada, Adrian Petre este aproape de a o parasi pe FCSB. Atacantul de 22 de ani nu a evoluat niciun minut in cele trei meciuri din acest inceput de sezon.

Petre este dorit in Austia de formatia Admira Wacker. Austriecii vor trebuie sa plateasca 300.00 de euro, suma pentru care Gigi Becali ar fi dipus sa il lase sa plece.

Doar 2 goluri in 12 meciuri a reusit Petre la FCSB in sezonul trecut.

"E o situatie foarte delicata. Deocamdata nu stiu ce se va intampla. Imi astept sansele, ma antrenez, astept sa intru in teren si sa arat ce pot, dar daca situatia va continua, cu siguranta trebuie sa se intample ceva.

Nu pot sa-mi pun cariera in pericol cu astfel de momente. Am vorbit cu impresarul, zicea ca sunt ceva echipe care sunt interesate. Abia de la 1 septembrie se va deschide perioada de mercato in strainatate si abia atunci vom putea discuta concret”, a declarat Adi Petre pentru DigiSport.

800.000 de euro a platit Gigi Becali pentru transferul lui Adi Petre in februarie