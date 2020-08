Totul despre Backa Topola, adversara FCSB-ului din Europa League! Tot lotul sarbilor valoreaza cat Man si Coman: cine sunt cei mai valorosi jucatori

FCSB va evolua in Serbia, impotriva lui FK Backa Topola, in turul 2 al preliminariilor Europa League.

Partida FCSB - FK Backa Topola este programata pe 17 septembrie. Duelul se va juca intr-o singura mansa, in Serbia.

Backa Topola a eliminat-o pe Petrocub in turul 1 preliminar din Europa League. Adversara FCSB-ului s-a impus in fata moldovenilor, in deplasare, scor 2-0.

Lotul sarbilor este evaluat la 10.68 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Potrivit aceleiasi surse, Man si Coman au o cota adunata de 10.5 milioane de euro. Lotul FCSB-ului este evaluat la 29.05 milioane de euro.

Cei mai valorosi jucatori ai sarbilor sunt atacantii Nenad Lukic (27 de ani - 1.5 milioane de euro) si Vladimir Siladji (27 de ani - 1.5 milioane de euro).

Backa Topola va avea avantajul disputarii meciului pe teren propriu. Duelul se va juca pe stadionul 'City' care are o capacitate de doar 5000 de locuri.

Backa a incheiat sezonul trecut din Serbia pe locul 4, cu 59 de puncte, la 19 puncte distanta de liderul Steaua Rosie Belgrad.

In acest sezon, adversara FCSB-ului a inceput modest campionatul. In primele 6 etape are o singura victorie, trei infrangeri si doua rezultate de egalitate. In ultima etapa, Backa a fost demolata in deplasare de Steaua Rosie Belgrad, scor 5-0.

Backa este pe locul 14 in Serbia, cu 5 puncte dupa 6 meciuri jucate.