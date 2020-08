"Retrogradeaza daca nu-l schimba! Maine sa plece!" Antrenorul spaniol al Viitorului, pus la zid dupa infrangerea cu FCSB: "A fost cea mai slaba prestatie din istoria lor"

Viitorul a fost invinsa in ultima etapa din Liga 1 de FCSB, scor 3-0.

Constantenii raman fara victorie in noul sezon din Liga 1. Dupa ce in prima etapa au remizat cu nou-promovata UTA Arad, scor 1-1, fotbalistii lui Ruben Barrera au fost invinsi duminica seara de FCSB, scor 3-0.

Antrenorul spaniol a fost adus pe banca tehnica in locul lui Gica Hagi, insa este vazut ca fiind principalul vinovat pentru inceputul slab de sezon al constantenilor.

Valeriu Iftime, patronul lui Botosani, tinteste un loc pe podiumul Ligii 1 la finalul acestui sezon si spune ca la Viitorul se anunta vremuri grele daca nu vor schimba antrenorul cat mai repede:

"Ne propunem sa terminam in primele 3 in acest sezon de Liga 1. Nu e greu. Vor mai fi echipe care sper sa isi revina fotbal cu adevarat. Pana acum nimeni nu face asta in afara de FCSB. In astea doua meciuri, echipa care m-a impresionat a fost FCSB-ului, desi nu a avut adversari puternici.

Eu nu mai vad Astra ca fiind o echipa puternica, iar Viitorul daca nu il schimba repede pe antrenor... E ceva de necrezut intre echipa pe care o antrena Hagi si echipa de acum.

Abia l-a adus, cred ca se duce maine. Viitorul a avut cea mai slaba prestatie din istorie, niciodata nu au jucat in stilul asta cu nicio echipa. Daca joaca asa retrogradeaza", a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.

Botosani va primi vizita lui Shkendija (Macedonia) in turul 2 al preliminariilor Europa League.