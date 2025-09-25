David Miculescu, omul decisiv al FCSB-ului! Unde s-a făcut diferența în victoria din Europa League

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în minutul 13 prin David Miculescu, după ce a fost servit perfect de Denis Alibec.

David Miculescu: „Am şi vorbit să ne revenim”



David Miculescu a explicat faza golului, la care Alibec l-a găsit perfect în careu, iar atacantul a deschis scorul cu un șut plasat.

Fotbalistul a punctat faptul că victoria din Europa League poate veni și cu revenirea campioanei României.

„A fost o victorie grea, dar ne dă moral. Sunt 3 puncte foarte bune pentru noi, am început cu dreptul. Trebuie să ne reluăm drumul pe care l-am avut şi sezonul trecut. La gol a centrat Alibec, am făcut preluarea şi am dat la poartă, sunt fericit că am câştigat.

E foarte greu, şi sezonul trecut am jucat, eu îmi ajut echipa cât de mult pot şi când nu mai pot ridica mâna sus. Am şi vorbit să ne revenim. A fost ziua de naștere a mai multor oameni din staff.

(n.r. Se lasă cu petrecere?) Nu, nu vrem sa ne îmbătăm cu apă, dar ne bucurăm pentru victoria de azi. E o victorie şi pentru Lixandru, s-a operat, să sperăm că o să revină cât mai repede”, a declarat Miculescu, după succesul din Europa League.

