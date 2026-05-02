Turcii s-au lămurit în privința lui Mirel Rădoi după primele meciuri: „Nu s-a schimbat prea mult”

Jurnalistul Mustafa Teke a subliniat că, în ciuda instalării antrenorului român, jocul echipei nu a suferit modificări vizibile față de perioada în care pe bancă se afla Burak Yılmaz . Potrivit analistului turc, problemele de la Gaziantep par să fie mai profunde decât simpla identitate a antrenorului.

Mirel Rădoi a debutat cu stângul la noua sa echipă din SuperLig, înregistrând două înfrângeri în care formația sa nu a reușit să marcheze, primind în schimb cinci goluri. După 0-3 cu Eyupspor și 0-2 în fața celor de la Beșiktaș , presa din Turcia a început deja să pună sub semnul întrebării schimbarea produsă la nivelul băncii tehnice.

Mustafa Teke: „Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat”

„În perioada în care Burak Yılmaz a fost la echipă, aceasta părea deja că ’a terminat sezonul’. Era o formație care își pierduse în mare măsură energia, obiectivele și încrederea. În perioada pe care o putem împărți ’înainte și după Burak Yılmaz’, s-au schimbat doar numele. Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat. Deși s-a pus întrebarea: ’Ce diferență va face Mirel Rădoi, adus ca o nouă speranță?’, nu s-a schimbat prea mult. Cu toate acestea, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri au răspuns dureros la această întrebare”, a scris Mustafa Teke, potrivit Tekspor.

Jurnalistul a mai punctat faptul că Gaziantep are nevoie de o strategie pe termen lung și de o identitate fotbalistică solidă, avertizând că, fără aceste elemente, rotația antrenorilor va fi inutilă. „Gaziantep are priorități foarte clare. Trebuie să-și consolideze conducerea, să aibă o filosofie clară și să înceapă planificarea lotului pentru sezonul viitor. În caz contrar, vom avea schimbări de antrenori, dar rezultatele vor rămâne aceleași”, a mai zis acesta.

În acest moment, Gaziantep ocupă locul 10 în prima ligă a Turciei, cu 37 de puncte, fiind matematic salvată de la retrogradare. Pentru Mirel Rădoi urmează partida din deplasare cu Goztepe, programată pe 9 mai, urmată de confruntarea cu Bașakșehir din ultima etapă a sezonului.