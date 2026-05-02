Un singur remarcat pentru Gigi Becali după eșecul cu Csikszereda. Cine a salvat aparențele

„Nici David Miculescu, nici Cisotti nu au fost în apele lor. Nici Tănase, bine, el a jucat. Nici Olaru nu a fost prea concentrat. Mi-a plăcut de el (n.r. de Octavian Popescu), asta e, totuși, bucuria, cine știe” , a spus patronul celor de la FCSB, potrivit Digisport .

Deși liderul din play-out a avut o prestație ștearsă în etapa a șaptea, Gigi Becali a avut și un motiv de bucurie: prestația lui Octavian Popescu . Finanțatorul i-a criticat pe ceilalți oameni de bază din linia mediană și din atac, arătându-se însă mulțumit de implicarea fotbalistului în vârstă de 23 de ani, titularizat pentru a treia oară consecutiv.

Speranțe pentru restul sezonului

Tavi Popescu dă semne de revenire de formă, reușind să înscrie în victoria anterioară cu Petrolul, scor 3-1, după o secetă de aproape un an. Deși s-a gândit la o despărțire de echipă pentru a strânge mai multe minute pe teren, mijlocașul este acum hotărât să lupte pentru o prezență constantă în primul 11.

„Mă bucur că nu am terminat sezonul fără gol. M-am antrenat foarte bine în ultima lună și așteptam să vină golul. Sunt pe drumul cel bun, mai ales că am început să joc mai multe minute, sper să o țin tot așa. Am fost în criză un an. Vedem în continuare. Nu pot să spun după un meci sau două că am depășit momentul dificil. Am renunțat la idee (n.r. - de a pleca de la echipă). Nu, vreau să continui aici și să redevin titular”, a zis fotbalistul.