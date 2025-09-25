Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.

Daniel Pancu, după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1: "Experiența europeană a fost decisivă"

Daniel Pancu, fostul selecționer al României U21, a spus după meci că experiența celor de la FCSB în cupele europene a fost decisivă pentru victoria din Olanda.

"Cei de la FCSB au absorbit foarte bine și ușor presiunea olandezilor. În a doua repriză, chiar dacă au lăsat inițiativa și posesia lui Go Ahead Eagles, foarte greu și-au găsit spații olandezii.

Poate doar la o fază fixă au pus pericol. FCSB a interpretat foarte bine și cred că decisiv în această victorie a fost experiența europeană și tradiția net superioară olandezilor", a spus Pancu, la GSP Live.

Daniel Pancu: "E un paradox diferența dintre FCSB în campionat și FCSB în Europa"

Pancu nu a putut găsi însă vreo explicație pentru diferența dintre forma lui FCSB din campionat și cea din cupele europene. Formația roș-albastră a înregistrat o singură victorie în primele 10 etape.



"E un paradox, deci nu putem explica. Nu are nimeni nicio explicație. Nimeni nu știe și nu poate explica. Nici măcar cei de acolo nu știu. Au fost mulți specialiști care au insistat pe durata scăzută de pregătire, dar a fost la fel ca în sezonul trecut.

S-a spus că echipa e obosită psihic sau fizic, dar nu ai putea să te califici într-o grupă dacă ai fi obosit fizic sau psihic. În Europa pot și în campionat nu pot?!", a mai sus Pancu.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program



Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

