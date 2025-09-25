Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: „Trei puncte!”

Darius Olaru, declarația serii după victoria lui FCSB din Europa League: &bdquo;Trei puncte!&rdquo; Europa League
FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles, într-un meci din prima rundă din Europa League.

„Roș-albaștrii” au deschis scorul în minutul 13 prin David Miculescu, după ce a fost servit perfect de Denis Alibec.

Campioana României a fost dominată în mare parte a meciului, dar jocul bun din defensivă, mai ales din repriza a doua a adus succesul.

FCSB a debutat cu dreptul în faza ligii din Europa League și a obținut cele trei puncte.

Olaru a dat declarația serii! L-a imitat pe Gigi Becali

Darius Olaru a vorbit despre importanța victorie în debutul în faza ligii al formației bucureștene.

Mijlocașul lui FCSB a subliniat faptul că ar putea conta mult pentru moralul jucătorilor această victorie. În final, Olaru l-a imitat pe Gigi Becali și a avut replica serii.

„Nici nu știu cât de fericit sunt, mai mult sunt obosit, ne-am dorit foarte mult să câștigăm și iată că am reușit.

Mi-aș dori mult să ne ajute această victorie, sper ca acest succes să ne ajute moral.

Noi știm ce vestiar avem, în acesta seară am demonstrat, am analizat această echipă, am făcut totul pentru a obține prima victorie din Europa League. 

După părerea mea cred că avem meciuri mai dificile, eu mă gândesc deja la meciul de duminică (n.r. dinpentru că trebuie să facem puncte în campionat.

(n.r. fanii) Au venit în număr foarte mare, muncim în fiecare zi pentru a le face pe plac. În acest sezon nu au fost rezultatele pe care ni le doream, dar vrem să ne revenim. Trei puncte!”, a spus Darius Olaru, imediat după meciul cu GO Ahead Eagles

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program

Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

  • 25 septembrie 2025: Go Ahead Eagles - FCSB 0-1 (Miculescu 13')
  • 2 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45: FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45: FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00: Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00: FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce
