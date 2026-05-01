Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Cristi Chivu se pregătește să sărbătorească titlul cu Inter Milano la primul său sezon ca antrenor, iar românul va viza în această lună și cucerirea Cupa Italiei.

Instalat vara trecută la Inter, Cristi Chivu s-a dovedit a fi o alegere excelentă a conducerii, care s-a arătat mulțumită de român pe parcursul întregului sezon. Actuala înțelegere a tehnicianului se întinde până în 2027, însă curând va semna un nou contract, cu un salariu îmbunătățit și un nou obiectiv.

Salariu nou și obiectiv nou pentru Cristi Chivu la Inter

Tuttosport scrie vineri că salariul lui Cristi Chivu va crește de la 2,5 milioane de euro la cel puțin 4 milioane de euro. Cu bonusuri, tehnicianul ar putea încasa chiar 5 milioane de euro net, după cum a anunțat Gazzetta dello Sport, în urmă cu câteva săptămâni.

Noul contract va veni și cu așteptări mai mari. Tuttosport notează că șefii lui Inter așteaptă din sezonul următor, pe lângă un nou parcurs foarte bun în competițiile interne, ca echipa să facă următorul pas și să devină una dintre forțele din Champions League.

Champions League a fost singura competiție în care Inter a suferit în acest sezon. Echipa lui Chivu a fost eliminată încă din faza play-off-ul pentru optimi după 2-5, la general, contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

Ce jucători ar putea sosi la Inter în vară

Italienii scriu că Inter va avea un buget de aproximativ 40 de milioane de euro pentru transferuri, însă suma poate crește considerabil, până la peste 100 de milioane, în cazul în care vor fi vânduți jucători precum Alessandro Bastoni sau Davide Frattesi.

Printre țintele lui Inter din vară se vor număra fundașii centrali Tarik Muhamerovic (Sassuolo, 23 de ani) și Oumar SOlet (Udinese, 26 de ani), închizătorul Aleksandar Stankovic (Club Brugge, 20 de ani), mijlocașii Manu Kone (AS Roma, 24 de ani) și Curtis Jones (Liverpool, 25 de ani), dar și extrema Moussa Diaby (Al Ittihad, 26 de ani).

Programul lui Inter în acest final de sezon

Inter Milano are șansa de a cuceri eventul în acest sezon. Echipa lui Cristi Chivu poate sărbători câștigarea titlului încă de etape viitoare, dacă învinge Parma, în timp ce finala Cupei Italiei contra lui Lazio e programată pe 13 mai, la Roma, în direct pe VOYO.

  • Duminică, 3 mai, ora 21:45: Inter - Parma (Serie A, etapa 35)
  • Sâmbătă, 9 mai, ora 19:00: Lazio - Inter (Serie A, etapa 36)
  • Miercuri, 13 mai, ora 22:00: Lazio - Inter (finala Cupei Italiei, LIVE pe VOYO)
  • 16/17 mai: Inter - Verona (Serie A, etapa 37)
  • 24 mai: Bologna - Inter (Serie A, etapa 38)
Publicitate
