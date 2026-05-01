Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Instalat vara trecută la Inter, Cristi Chivu s-a dovedit a fi o alegere excelentă a conducerii, care s-a arătat mulțumită de român pe parcursul întregului sezon. Actuala înțelegere a tehnicianului se întinde până în 2027, însă curând va semna un nou contract, cu un salariu îmbunătățit și un nou obiectiv.

Salariu nou și obiectiv nou pentru Cristi Chivu la Inter

Tuttosport scrie vineri că salariul lui Cristi Chivu va crește de la 2,5 milioane de euro la cel puțin 4 milioane de euro. Cu bonusuri, tehnicianul ar putea încasa chiar 5 milioane de euro net, după cum a anunțat Gazzetta dello Sport, în urmă cu câteva săptămâni.

Noul contract va veni și cu așteptări mai mari. Tuttosport notează că șefii lui Inter așteaptă din sezonul următor, pe lângă un nou parcurs foarte bun în competițiile interne, ca echipa să facă următorul pas și să devină una dintre forțele din Champions League.

Champions League a fost singura competiție în care Inter a suferit în acest sezon. Echipa lui Chivu a fost eliminată încă din faza play-off-ul pentru optimi după 2-5, la general, contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.