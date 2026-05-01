Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB nu are încă un antrenor cu licență Pro, la aproape două săptămâni după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBElias Charalambousmihai pintilii
Din articol

FCSB poate continua cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica până la finalul play-out-ului, însă la barajul pentru Conference League va expira dispensa și va fi obligată să numească un antrenor cu licență Pro.

Gigi Becali: "Îl voi suna pe Charalambous cu 3-4 zile înainte de baraj"

Ținta numărul 1 a campioanei este Elias Charalambous, antrenorul cipriot care a câștigat două titluri în mandatul de trei ani de la FCSB, însă cipriotul e refuzat, cel puțin în primă fază.

Gigi Becali a anunțat că îl va contacta personal, înaintea barajului, pe Elias Charalambous pentru a-i propune să preia echipa.

"Lui Charalambous îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe primul baraj. Lui Botoșani și Csikszereda îi dăm 200 la 0. 300 la 0! Dar după avem barajul cu Dinamo, Rapid, care o fi. Îl voi suna eu și îi voi spune: 'Am nevoie de tine două meciuri sau un meci. Vreau să vii să mă ajuți pentru că așa cere regulamentul. Un meci pe bancă și poți să pleci'. Normal că poate continua, dar eu mă refer dacă nu vrea.

Nu m-a mirat că a refuzat. E și el orgolios pentru că n-am vorbit eu cu el și n-am insistat. El a venit la masă aici, l-a invitat Teia Sponte. Eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. I-am zis că nu pot să vin. El probabil s-a simțit supărat că de ce n-am venit eu să-l cer. Eu i-am zis că n-am nevoie acum. Când voi avea nevoie, îl voi suna eu. Eu am nevoie peste două săptămâni.

MM are mulți pe listă, nu numai unul. Și MM, și eu, mesajele primite de la impresari, care spun că antrenorii respectivi corespund cerințelor FCSB. Numai cu condiția să nu spun echipa înainte", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după Csikszereda - FCSB 1-0.

Pintilii refuză o revenire la FCSB

Ulterior, Gigi Becali a intrat într-un dialog cu Mihai Pintilii, prezent în studio. Finanțatorul de la FCSB l-a întrebat pe fostul secund dacă ar accepta să facă din nou cuplu cu Elias Charalambous în staff-ul tehnic.

"Să vedem, poate vine prietenul tău, Charalambous. Și vii înapoi și tu, nu?", a întrebat Becali. Pintilii a replicat: "Acum, nu!".

Omul de afaceri a insistat și l-a întrebat pe Pintilii când va obține licența Pro. "Oho, peste 5 ani!", a răspuns fostul mijlocaș, ceea ce a provocat o reacție nervoasă din partea lui Becali la adresa Școlii de Antrenori și a FRF.

"Ăștia nu sunt sănătoși la cap, nebunii ăștia. Băi, nebunilor, dați bă licența la oameni! Vreți să fiți voi președinți, vicepreședintți, campioni mondiali. Dați licențele, dictatorilor! Ăltia nu sunt sănătoși la cap!", a mai spus Becali.

  • Fk csikszereda miercurea ciuc fcsb play out superliga superbet 1052026 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!