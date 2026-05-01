Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

FCSB poate continua cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica până la finalul play-out-ului, însă la barajul pentru Conference League va expira dispensa și va fi obligată să numească un antrenor cu licență Pro.

Gigi Becali: "Îl voi suna pe Charalambous cu 3-4 zile înainte de baraj"

Ținta numărul 1 a campioanei este Elias Charalambous, antrenorul cipriot care a câștigat două titluri în mandatul de trei ani de la FCSB, însă cipriotul e refuzat, cel puțin în primă fază.

Gigi Becali a anunțat că îl va contacta personal, înaintea barajului, pe Elias Charalambous pentru a-i propune să preia echipa.

"Lui Charalambous îi voi da un telefon cu 3-4 zile înainte de a începe primul baraj. Lui Botoșani și Csikszereda îi dăm 200 la 0. 300 la 0! Dar după avem barajul cu Dinamo, Rapid, care o fi. Îl voi suna eu și îi voi spune: 'Am nevoie de tine două meciuri sau un meci. Vreau să vii să mă ajuți pentru că așa cere regulamentul. Un meci pe bancă și poți să pleci'. Normal că poate continua, dar eu mă refer dacă nu vrea.

Nu m-a mirat că a refuzat. E și el orgolios pentru că n-am vorbit eu cu el și n-am insistat. El a venit la masă aici, l-a invitat Teia Sponte. Eu eram cu niște călugări, făceam niște perfuzii. I-am zis că nu pot să vin. El probabil s-a simțit supărat că de ce n-am venit eu să-l cer. Eu i-am zis că n-am nevoie acum. Când voi avea nevoie, îl voi suna eu. Eu am nevoie peste două săptămâni.

MM are mulți pe listă, nu numai unul. Și MM, și eu, mesajele primite de la impresari, care spun că antrenorii respectivi corespund cerințelor FCSB. Numai cu condiția să nu spun echipa înainte", a spus Gigi Becali, la Prima Sport, după Csikszereda - FCSB 1-0.