Newcastle primește vizita lui Brighton marți după-amiază, de la ora 17:00, pe ”St. James' Park”, într-un meci care contează pentru etapa cu numărul 35 din eșalonul de elită al Angliei.

Chris Kavanagh va fi la ”centru” în Newcastle - Brighton

Newcastle - Brighton, LIVE pe VOYO de la 17:00 | Oaspeții țintesc cupele europene

Newcastle ocupă locul 15 în Premier League cu 42 de puncte. În 34 de runde, ”coțofenele” și-au trecut în cont 12 victorii, șase remize și 16 eșecuri.

De cealaltă parte, Brighton se află pe locul 6 cu 50 de puncte. Echipa pregătită de Fabian Hurzeler a bifat 13 victorii și 11 rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 10 înfrângeri.

Newcastle are patru eșecuri consecutive în Premier League, în timp ce Brighton nu a mai pierdut de șase etape. În ultimele cinci a consemnat patru victorii și un egal.

