FCSB a fost mai pragmatică în Olanda și s-a impus grație golului marcat de David Miculescu, în minutul 13, din pasa lui Denis Alibec.
- CITEȘTE ȘI Olandezii "își mușcă pumnii" după Go Ahead Eagles - FCSB: "Momentele decisive au fost în defavoarea lor"
Prima reacție din tabăra lui Go Ahead Eagles
Primul jucător de la Go Ahead Eagles care a reacționat la finalul meciului a fost căpitanul echipei, fundașul dreapta Mats Deijl. Acesta a găsit cu greu o explicație pentru eșecul echipei:
"De ce n-am marcat? Bună întrebare. Am avut multă posesie și am dominat, dar totul se rezumă la a marca. Ei au fost eficienți. Noi n-am reușit să finalizăm cum trebuie. În cupele europene, totul e foarte strâns, iar meciurile se decid în detalii.
Putem învăța multe din acest meci. Dacă nu îți valorifici ocaziile, un singur gol le ajunge adversarilor pentru a câștiga", a declarat Mats Deijl, pentru Ziggosport.
Mats Deijl l-a pus și el la încercare pe portarul Ștefan Târnovanu, minutul 18. Fundașul a șutat puternic din afara careului, mingea a prins efect, dar portarul de la FCSB a plonjat și a respins în lateral.
Ce urmează pentru FCSB
FCSB nu are prea mult timp de odihnă după această deplasare din Olanda. Campionii vor înfrunta, duminică, Oțelul Galați. Meciul din Liga 1 va avea loc pe Arena Națională, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
Pentru FCSB situația din Liga 1 rămâne una delicată. Campioana a strâns numai șapte puncte după primele zece etape. În acest moment, FCSB se află pe locul 13, departe de zona de play-off.
În Europa League, FCSB va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna în a doua rundă. Meciul e programat joia viitoare, de la ora 19:45.
Programul complet din Europa League
- Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1
- Etapa 2: FCSB – Young Boys
- Etapa 3: FCSB – Bologna
- Etapa 4: Basel – FCSB
- Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
- Etapa 6: FCSB – Feyenoord
- Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB
- Etapa 8: FCSB – Fenerbahce